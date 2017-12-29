Ирак отказался поддерживать обвинения ЛАГ в адрес Ирана - СМИ

Ирак отказался поддержать проект резолюции Лиги арабских государств (ЛАГ), осуждающей попытки Ирана оказать влияние на соседние страны, передает в пятницу иранское агентство "Мехр".

Представитель Ирака в ЛАГ высказался против этого документа, в котором осуждается "случаи вмешательства Ирана" в дела стран ближневосточного региона. Он также отказался признавать ливанское шиитское движение "Хезболла" террористической структурой, говорится в сообщении.

Со своей стороны председатель парламента ЛАГ Мишал бен Фахм ас-Салами в ходе заседания обвинил Иран в "разжигании этнорелигиозных конфликтов в регионе" и "в поставках вооружения и финансировании террористических группировок в арабских странах", включая Йемен и Бахрейн.