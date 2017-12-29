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Дальнее зарубежье 29.12.2017 19:20

Ирак отказался поддерживать обвинения ЛАГ в адрес Ирана - СМИ

Ирак отказался поддержать проект резолюции Лиги арабских государств (ЛАГ), осуждающей попытки Ирана оказать влияние на соседние страны, передает в пятницу иранское агентство "Мехр".

Представитель Ирака в ЛАГ высказался против этого документа, в котором осуждается "случаи вмешательства Ирана" в дела стран ближневосточного региона. Он также отказался признавать ливанское шиитское движение "Хезболла" террористической структурой, говорится в сообщении.

Со своей стороны председатель парламента ЛАГ Мишал бен Фахм ас-Салами в ходе заседания обвинил Иран в "разжигании этнорелигиозных конфликтов в регионе" и "в поставках вооружения и финансировании террористических группировок в арабских странах", включая Йемен и Бахрейн.

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Тэги: ЛАГ, ИРАК, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]