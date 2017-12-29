МВД и НАДА будут сотрудничать в сфере борьбы c незаконным оборотом допинговых средств в Азербайджане

МВД и Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (НАДА) договорились о сотрудничестве по предотвращению использования спортсменами сильнодействующих препаратов, говорится в сообщении НАДА.

«Вопросы предотвращения незаконного оборота допинговых средств на территории Азербайджана обсудили представители НАДА в пятницу в ходе встречи в Главном управлении по борьбе с наркотиками МВД. Указанные структуры договорились о тесном сотрудничестве для предотвращения использования среди спортсменов сильнодействующих препаратов, наносящих серьезный вред чистому спорту и подписали соответствующий меморандум», - указывается в информации.

В часности, стороны договорились об обмене информацией по расследованиям о спортсменах и их службе поддержки, информацией о въезде и выезде спортсменов из страны и другой информацией, в том числе данными о лицах, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих препаратов.

Н.Аббасова