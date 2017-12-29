Конституционный суд Молдавии 2 января рассмотрит запрос депутатов о временном отстранении президента от должности

Конституционный суд Молдавии во вторник, 2 января рассмотрит запрос депутатов парламента страны о временном отстранении от должности президента Игоря Додона, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

В случае если Конституционный суд Молдавии удовлетворит запрос группы депутатов и примет решение о временном отстранении президента от должности президента, исполнение обязанностей президента будет передано председателю парламента Андриану Канду. Ожидается, что тогда А.Канду подпишет указы о назначении двух вице-премьеров и пяти министров, кандидатуры которых дважды были отклонены президентом И.Додоном.

По предварительным данным, церемония подписание указов и принятие присяги новыми членами правительства состоится в пятницу, 5 января.

Накануне депутаты от правящей коалиции обратились в Конституционный суд от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету.

Согласно запросу, парламентарии просят "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".

Депутаты обосновали свое заявление тем, что в минувший четверг президент И.Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении двух вице-премьеров и пяти министров вместо членов правительства, освобожденных от должностей на прошлой неделе.

Согласно законодательству Молдавии, президент может отклонить предложенные кандидатуры в правительство один раз. Если премьер-министр повторно выдвигает того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении.