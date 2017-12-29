Конституционный суд Молдавии 2 января рассмотрит запрос депутатов о временном отстранении президента от должности

Конституционный суд Молдавии во вторник, 2 января рассмотрит запрос депутатов парламента страны о временном отстранении от должности президента Игоря Додона, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.
В случае если Конституционный суд Молдавии удовлетворит запрос группы депутатов и примет решение о временном отстранении президента от должности президента, исполнение обязанностей президента будет передано председателю парламента Андриану Канду. Ожидается, что тогда А.Канду подпишет указы о назначении двух вице-премьеров и пяти министров, кандидатуры которых дважды были отклонены президентом И.Додоном.
По предварительным данным, церемония подписание указов и принятие присяги новыми членами правительства состоится в пятницу, 5 января.
Накануне депутаты от правящей коалиции обратились в Конституционный суд от имени комиссии парламента по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету.
Согласно запросу, парламентарии просят "констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром".
Депутаты обосновали свое заявление тем, что в минувший четверг президент И.Додон повторно отклонил предложение премьер-министра Павла Филипа о назначении двух вице-премьеров и пяти министров вместо членов правительства, освобожденных от должностей на прошлой неделе.
Согласно законодательству Молдавии, президент может отклонить предложенные кандидатуры в правительство один раз. Если премьер-министр повторно выдвигает того же кандидата, президент обязан подписать указ о назначении.
Азербайджан и Румыния обсудили вопросы военного сотрудничества
Армия Азербайджана самая сильная в регионе – министр обороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 130 раз - Минобороны Азербайджана
Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель
Azer-Turk Bank не испытывает проблем с ликвидностью - заявление
МВД и НАДА будут сотрудничать в сфере борьбы c незаконным оборотом допинговых средств в Азербайджане
Президент Азербайджана утвердил закон о запрете на курение в общественных местах
В Азербайджане 29 декабря будет отмечаться как профессиональный праздник работников ASAN Xidmet
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»