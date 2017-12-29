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Дальнее зарубежье 29.12.2017 20:23

Пожар в Нью-Йорке, унесший жизни 12 человек, начался из-за игры ребенка на кухне

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что согласно предварительным данным следствия, причиной пожара в Бронксе, в котором погибли больше 10 человек, стали игры ребенка с кухонной плитой, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Утром 29 декабря в районе Бронкс в Нью-Йорке в результате пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли 12 человек. Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице, отмечает агентство.

Среди жертв пожара - несколько детей, в том числе девочки в возрасте 1 года, 2 и 7 лет, а также мальчик, чей возраст не указывается.

Очевидцы отмечают, что огонь распространялся так быстро, что многие из жильцов не успевали покидать свои квартиры.

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Тэги: США, ПОЖАР, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]