Пожар в Нью-Йорке, унесший жизни 12 человек, начался из-за игры ребенка на кухне

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что согласно предварительным данным следствия, причиной пожара в Бронксе, в котором погибли больше 10 человек, стали игры ребенка с кухонной плитой, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Утром 29 декабря в районе Бронкс в Нью-Йорке в результате пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли 12 человек. Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице, отмечает агентство.

Среди жертв пожара - несколько детей, в том числе девочки в возрасте 1 года, 2 и 7 лет, а также мальчик, чей возраст не указывается.

Очевидцы отмечают, что огонь распространялся так быстро, что многие из жильцов не успевали покидать свои квартиры.