ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге 27 декабря, передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Как отмечает Би-би-си, в заявлении ИГ, которое приводят связанные с экстремистами информационные ресурсы, утверждение о причастности к взрыву ничем не подкреплено.

Как сообщалось, вечером 27 декабря в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По первоначальным данным, в результате пострадали 14 человек, 13 из них были госпитализированы. Позже стало известно о еще четырех пострадавших.

Следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Президент России Владимир Путин 28 декабря назвал произошедшее террористическим актом.