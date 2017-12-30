США не будут стремиться к расчленению Сирии - шеф Пентагона

В планы США не входит разделение Сирии на несколько самостоятельных государств, заявил министр обороны США Джим Мэттис на встрече с журналистами в Пентагоне.
Он односложно ответил "нет" на вопрос "существуют ли планы расчленения Сирии на несколько отдельных стран".
В то же время глава Пентагона сообщил, что между войсками сирийской оппозиции, поддерживаемой США, и правительственными войсками Сирии, которые поддерживает Россия, существует "демаркационная линия" и ее пересечение какой-либо из сторон "было бы ошибкой".
"Было бы ошибкой, если бы кто-то совершил это. И это не предупреждение в чей-либо адрес. Существует демаркационная линия, мы заявили, что будем действовать по одну ее сторону, а русские - по другую. Мы продолжаем уничтожать ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), ничего не изменилось", - пояснил Д.Мэттис.
При этом министр отметил координацию действий между американскими и российскими военными в Сирии.
"Мы признаем, что вдоль реки (Евфрат - ИФ) существует линия разграничения во избежание конфликтов. В основном это соблюдается. В этом вопросе возникали проблемы, и мы решаем их день за днем, никогда не бросали их на произвол судьбы - вопросы, касающиеся линии разграничения между нашими силами и силами россиян. Не было ни одного случая, когда бы мы обращались к ним, и не получали ответа, как не было ни одного случая, когда бы они обращались к нам, и не получали ответа", - заявил американский министр.
В ответ на вопрос о том, намерены ли США проводить операции против ИГИЛ на территориях, контролируемых войсками сирийского режима, Д.Мэттис ответил: "У нас в этом нет необходимости".
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