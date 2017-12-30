Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Янв 2 Янв

30.12.2017 09:52

США не будут стремиться к расчленению Сирии - шеф Пентагона

В планы США не входит разделение Сирии на несколько самостоятельных государств, заявил министр обороны США Джим Мэттис на встрече с журналистами в Пентагоне.

Он односложно ответил "нет" на вопрос "существуют ли планы расчленения Сирии на несколько отдельных стран".

В то же время глава Пентагона сообщил, что между войсками сирийской оппозиции, поддерживаемой США, и правительственными войсками Сирии, которые поддерживает Россия, существует "демаркационная линия" и ее пересечение какой-либо из сторон "было бы ошибкой".

"Было бы ошибкой, если бы кто-то совершил это. И это не предупреждение в чей-либо адрес. Существует демаркационная линия, мы заявили, что будем действовать по одну ее сторону, а русские - по другую. Мы продолжаем уничтожать ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), ничего не изменилось", - пояснил Д.Мэттис.

При этом министр отметил координацию действий между американскими и российскими военными в Сирии.

"Мы признаем, что вдоль реки (Евфрат - ИФ) существует линия разграничения во избежание конфликтов. В основном это соблюдается. В этом вопросе возникали проблемы, и мы решаем их день за днем, никогда не бросали их на произвол судьбы - вопросы, касающиеся линии разграничения между нашими силами и силами россиян. Не было ни одного случая, когда бы мы обращались к ним, и не получали ответа, как не было ни одного случая, когда бы они обращались к нам, и не получали ответа", - заявил американский министр.

В ответ на вопрос о том, намерены ли США проводить операции против ИГИЛ на территориях, контролируемых войсками сирийского режима, Д.Мэттис ответил: "У нас в этом нет необходимости".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, СИРИЯ, РАЗДЕЛ


Похожие новости


Мэттис стал первым с 2002 года главой Пентагона, посетившим Гуантанамо Мощь армии США позволяет американским дипломатам говорить с позиции силы - глава Пентагона Глава Пентагона Мэттис прибыл в Пакистан Турция, приобретая российские С-400, должна учитывать, что эта система не будет совместима с НАТО - шеф Пентагона Глава Пентагона обсудил с южнокорейским и японским коллегами угрозу, исходящую от КНДР США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]