Посольство РФ в Вашингтоне отвергает обвинения в срыве визита делегации конгресса США в Россию

Российское посольство в Вашингтоне заявляет, что не создавало препятствий для визита делегации конгресса США в Россию, виза не была выдана только сенатору Джин Шахин, которая внесена в ответный "черный список".

"Попытка представить эту ситуацию, как если бы визит был отменен из-за российской стороны, полностью предвзята и не соответствует действительности", - говорится в заявлении дипмиссии.

В нем отмечается, что посольство выдало визы всем членам делегации конгресса, кроме сенатора Дж.Шахин, которая фигурирует в российском "черном списке", составленном в ответ на подобные меры США в отношении российских парламентариев.

В дипмиссии подчеркивают, что российской стороной были предложены различные пути выхода из ситуации, в том числе достижение соглашения о выдаче виз парламентариям из "черных списков". "К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - говорится в документе.

В посольстве также заявляют, что Вашингтону неоднократно предлагалось отказаться от санкций как пагубного метода внешней политики.

"Мы по-прежнему поддерживаем возобновление межпарламентских связей и надеемся, что контакты между законодателями наших стран, которые были единогласно прерваны Конгрессом США, будут возобновлены", - подчеркивают в российской дипмиссии, призывая к исключению парламентариев из "черных списков".