Очередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночью

По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу в 03:00 температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Прежний рекорд в предпоследний день года, 30 декабря, зафиксирован в 1994 году, когда температура достигла 3,7 градусов тепла.
Таким образом, вторые сутки подряд в российской столице обновляются температурные рекорды дня: в минувшую пятницу воздух прогревался до 3,7 градусов тепла, что перекрыло прежнее значение рекорда в плюс 3,6 градусов, установленное в 1975 и 1998 годах.
Еще один абсолютный температурный рекорд дня в текущем месяце установлен 17 декабря, когда воздух прогрелся до 8,2 градусов, что на 1,8 градуса выше прежнего экстремума дня, установленного в 2006 году.
По прогнозам синоптиков, в течение субботы в столице температура будет держаться около 0 - плюс 2 градусов, пройдут небольшие осадки, в воскресенье днём - 1-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь - 0 - минус 2 градуса.
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