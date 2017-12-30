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30.12.2017 12:15

Самолет А-320 с пассажирами на борту вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона, пострадавших нет

Пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании "Россия" сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета.

"После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]