Самолет А-320 с пассажирами на борту вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона, пострадавших нет

Пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании "Россия" сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета.

"После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал", - сказал он.