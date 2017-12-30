Самолет А-320 с пассажирами на борту вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона, пострадавших нет

Пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании "Россия" сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, диспетчеры решили вернуть самолет в аэропорт вылета.
"После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал", - сказал он.
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