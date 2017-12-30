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Дальнее зарубежье 30.12.2017 13:02

Трамп призвал власти Ирана уважать права своих граждан

Президент США Дональд Трамп обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение.

"Поступают сообщения о мирных акциях протеста, проводимых гражданами Ирана, которые устали от коррупции и расхищения национальных богатств ради финансирования терроризма за границей. Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение. Мировое сообщество наблюдает за этим процессом", - написал Д.Трамп в Твиттере в субботу.

В свою очередь официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт отметила, что США отслеживают многочисленные антиправительственные акции протеста в Иране и осуждают аресты их участников.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]