Первый замглавы МИД РФ Титов отвергает утверждения Мадрида о российском кибервмешательстве в ситуацию вокруг Каталонии

Обвинения Мадрида в адрес Москвы в киберагрессии в связи с референдумом в Каталонии бездоказательны, считает первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Мы с самого начала каталонского кризиса заявили, что обвинения в киберагрессии в адрес России звучат бездоказательно и провокационно", - заявил В.Титов в интервью "Интерфаксу".

"Руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматриваем события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Выражаем надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны", - подчеркнул он.