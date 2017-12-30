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СНГ 30.12.2017 14:00

Первый замглавы МИД РФ Титов отвергает утверждения Мадрида о российском кибервмешательстве в ситуацию вокруг Каталонии

Обвинения Мадрида в адрес Москвы в киберагрессии в связи с референдумом в Каталонии бездоказательны, считает первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

"Мы с самого начала каталонского кризиса заявили, что обвинения в киберагрессии в адрес России звучат бездоказательно и провокационно", - заявил В.Титов в интервью "Интерфаксу".

"Руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматриваем события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Выражаем надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИСПАНИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]