Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов считает, что военные приготовления НАТО вблизи российских границ ухудшают ситуацию с безопасностью тех стран, на территории которых размещаются силы и средства альянса.
"Уверен, что негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств", - сказал В.Титов в интервью "Интерфаксу".
"Военная доктрина Российской Федерации к числу основных военных опасностей для нашей страны относит, среди прочего, наращивание силового потенциала НАТО, размещение воинских контингентов иностранных государств на сопредельных с Россией территориях, а также создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны", - отметил он.
"Именно эти шаги не первый год предпринимаются альянсом в рамках проводимого им курса на "сдерживание" нашей страны. В Европе формируется плацдарм для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки. Осуществляется расширение военно-морской и военно-воздушной деятельности альянса у наших рубежей, модернизация имеющейся и создание новой военной инфраструктуры, совершенствуется командно-штабная система блока, увеличиваются масштабы и интенсивность учений", - добавил первый замглавы МИД РФ.
"Согласно дальнейшим планам по развитию системы ПРО США/НАТО в Европе в дополнение к уже функционирующему объекту в Румынии готовится к вводу в строй в 2018 году аналогичная база ПРО в польском пос. Редзиково", - напомнил он.
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