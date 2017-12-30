Глава МИД Эстонии: в торговых отношениях с РФ наметились позитивные тенденции

Изменить ситуацию с наложенными на Россию санкциями может только сама Москва, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

Он отметил, что политика Европейского Союза, включая и Эстонию, в отношении России едина. "Пока РФ не выполняет своих международных обязательств, включая Минские соглашения, не вижу значительного улучшения отношений между ЕС и РФ и отмены санкций", - заявил глава МИД в интервью "Интерфаксу".

"Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что санкции введены в отношении конкретных секторов, предприятий и лиц, связанных с агрессией России против Украины. Поэтому изменить ситуацию может только сама Россия", - сказал С.Миксер.

Ранее высшие руководители России неоднократно заявляли, что РФ не совершала агрессии против Украины и не вводила туда свои войска. В Москве указывают, что Киев с 2014 года не сумел представить никаких доказательств агрессии РФ или присутствия на территории Украины российских войск. Кроме того, в Москве не раз указывали на то, что в Минских соглашениях нет ни одного пункта, который бы обязывал Россию к каким-либо действиям, поскольку Москва не является стороной конфликта на Украине, где идет гражданская война. С другой стороны, Минские соглашения содержат пункты, которые Киев был обязан выполнить, однако не сделал этого.

Между тем глава МИД Эстонии признал, что ответные меры России повлияли на страны, которые поставляют ей товары, однако "сегодня можно сказать, что пищевая промышленность Эстонии приспособилась к такому положению. Производство и экспорт перенаправлены на другие рынки".

Министр отметил, в частности, что в начале 2017 года закупочная цена молока достигла того же уровня, который был до введения Россией ответных мер. "Но, прежде всего, российский потребитель вынужден мириться с тем, что выбор продуктов стал для него более ограниченным и дорогим", - сказал глава МИД.

"При этом в отраслях промышленности, которых санкции не коснулись, в двухсторонних торговых отношениях наметились позитивные тенденции. За первые девять месяцев 2017 года наш товарообмен вырос по сравнению с прошлым годом почти на 30%. Следовательно, предприниматели обеих стран по-прежнему заинтересованы в экспортных рынках друг друга", - подчеркнул С.Миксер.