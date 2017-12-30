Иранские СМИ сообщают о демонстрациях в поддержку властей страны

Десятки тысяч человек вышли на улицы иранских городов в знак поддержки действующего правительства, сообщает в субботу агентство "Тасним".
В свою очередь западные СМИ отмечают, что демонстрации в поддержку режима проходят после антиправительственных выступлений в городе Мешхед.
Ранее сообщалось, что США Дональд Трамп обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение.
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