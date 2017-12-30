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Регион 30.12.2017 17:12

Иранские СМИ сообщают о демонстрациях в поддержку властей страны

Десятки тысяч человек вышли на улицы иранских городов в знак поддержки действующего правительства, сообщает в субботу агентство "Тасним".

В свою очередь западные СМИ отмечают, что демонстрации в поддержку режима проходят после антиправительственных выступлений в городе Мешхед.

Ранее сообщалось, что США Дональд Трамп обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение.

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Тэги: ИРАН, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]