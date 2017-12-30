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30.12.2017 15:43

Как донским казакам через 200 лет отплатили черной неблагодарностью

Детей житейской мудрости учат, читая им сказки. Помните про неблагодарную лису и ее хвост. С взрослыми сложнее, но тоже вроде должны понимать – среди приличных людей не принято на добро платить неблагодарностью. Однако понимают не все и не всегда. 17 декабря в «Sputnik Армения» вышла статья, посвященная актеру Павлу Луспекаеву. Великий актер - оказывается , наполовину казак, наполовину армянин, легенда русского кинематографа.

Родился Луспекаев на Дону , в селе Большие Салы, двести с лишним лет тому назад отведенном Екатериной II под поселение армянам , переселенным из Крыма на Дон. Про само это событие существуют разные точки зрения, но есть то, что никакими историческими спорами не сотрешь - эти два века армяне и казаки жили бок о бок, как добрые соседи. А в 1894 года в знак глубокой благодарности ростовские армяне вместе с казаками установили российской императрице памятник на центральной площади Нахичевани .

Да что там памятник – в современной Ростовской области знают, что почти треть состава городской думы донской столицы по происхождению –армяне. Зайдите в областную прокуратуру и почитайте таблички на кабинетах – местные армяне очень ценят работу в этом ведомстве. Не стоило бы и напоминать об этом, если бы не эта публикация в «Sputnik Армения». Оказывается, великого актера сгубила « казачья кровь». Дескать, алкоголизм в крови у казаков.

В свое время большевики, немало сделавшие для уничтожения казачьего духа, такую чушь настойчиво распространяли. Настолько настойчиво, что пришлось патриарху донского казачества Андрею Петровичу Зимину разъяснять , что в казачьих семьях даже рюмки были величиной с наперсток – настолько не приветствовалось обильное употребление спиртного. Большевики , конечно, в своей ненависти к казакам значительно преуспели – даже в «Sputnik Армения» у них последователи оказались.

Остается только надеяться, что тех, у кого историческая память не такая короткая , в Армении куда больше, а провокаторов куда меньше.

АВТОР: Судаченков Михаил Сергеевич
Казачий полковник Резервного казачьего войска в составе Всевеликого войска Донского.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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