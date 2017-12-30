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Регион 30.12.2017 17:55

Пражский формат диалога с Россией будет продолжен - спецпредставитель грузинского премьера

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе убежден, что формат его диалога с замглавы МИД России Георгием Карасиным необходим и будет продолжен.

"Пражский формат не планируется упразднять. Наша очередная встреча состоится, наверное, в феврале", - заявил З. Абашидзе в субботу в интервью грузинской ежедневной газете "Резонанси", комментируя мнение первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили о том, что прямое сотрудничество с Россией невозможно.

Накануне вице-спикер в беседе с журналистами заявила, что в отношениях с Россией существует лишь одна форма и это - Женевский формат.

"Прямая коммуникация Грузии с Россией на политические темы, я думаю, невозможна. Поэтому мы работаем над тем, чтобы Женевский формат был более активным и результативным, чем это было прежде", - сказала Т.Чугошвили.

Между тем, как заявил спецпредставитель грузинского премьера, если вице-спикер имела в виду, что обсуждение с Россией политических вопросов лучше в международном формате, то это так и происходит. "Политические вопросы рассматриваются в Женевском формате, торгово-экономические - в Пражском формате", - подчеркнул З. Абашидзе.

При этом он отметил, что повесткой дня диалога в Праге определено обсуждение конкретных практических вопросов торгово-экономической проблематики, а также тема транспортной коммуникации, определенные гуманитарные проблемы.

"В этом направлении с 2013 года мы сделали определенные шаги. Восстановлен экспорт грузинской продукции в Россию и уже вынесли на российский рынок продукцию более чем на 1 млрд долларов, что является очень серьезным позитивным фактором для нашей экономики. Восстановлены транспортные коммуникации, что способствовало развитию в Грузии туризма и не только из России, но и в целом. В частности, в этом году Грузию посетили более 1 млн российских туристов", - сказал З. Абашидзе.

Говоря о гуманитарной проблематике, спецпредставитель премьера Грузии напомнил, что по итогам переговоров с российским коллегой удалось освободить из заключения восемь грузинских граждан, отбывавших в РФ наказание по обвинению в шпионаже.

"Рассматриваем и тематику содействия бизнесу, так что во всех этих направлениях наш диалог продолжится", - заявил З.Абашидзе, отметив при этом, что и западные партнеры советуют Грузии продолжать прямой диалог с Россией.

"Диалог с Россией очень сложный, но с этой точки зрения я вновь воспользуюсь словами генерального секретаря НАТО, который сказал, что диалог с Россией сложный и именно поэтому диалог с Россией необходим", - добавил З.Абашидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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