Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ ЦИК допустить его к выборам президента РФ - адвокат

Решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Алексея Навального на пост президента РФ, которое подтвердил Верховный суд России, будет обжаловано, в том числе и в Европейский суд по правам человека, заявляет адвокат оппозиционера.
"Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ", - сказал в субботу "Интерфаксу" юрист Иван Жданов, представляющий интересы А.Навального.
По его словам государством в отношении А.Навального нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе "право на справедливое судебное разбирательство".
Тем временем, юрист отметил, что для А.Навального "сегодняшнее решение было ожидаемым".
"Мы понимали, что это будет политическое решение. Но мы продолжим проходить все стадии обжалования", - сказал И.Жданов журналистам после окончания заседания.
Сам А.Навальный в субботу не явился на заседание суда. Его юристы объяснили это тем, что "оппозиционер понимал, что решение будет политическим, поэтому прислал своих представителей".
Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.
Апелляционная жалоба А.Навального на это решение, как ожидается, будет подана в течении пяти суток.
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