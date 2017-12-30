Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Янв 2 Янв

СНГ 30.12.2017 18:46

Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ ЦИК допустить его к выборам президента РФ - адвокат

Решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Алексея Навального на пост президента РФ, которое подтвердил Верховный суд России, будет обжаловано, в том числе и в Европейский суд по правам человека, заявляет адвокат оппозиционера.

"Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ", - сказал в субботу "Интерфаксу" юрист Иван Жданов, представляющий интересы А.Навального.

По его словам государством в отношении А.Навального нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе "право на справедливое судебное разбирательство".

Тем временем, юрист отметил, что для А.Навального "сегодняшнее решение было ожидаемым".

"Мы понимали, что это будет политическое решение. Но мы продолжим проходить все стадии обжалования", - сказал И.Жданов журналистам после окончания заседания.

Сам А.Навальный в субботу не явился на заседание суда. Его юристы объяснили это тем, что "оппозиционер понимал, что решение будет политическим, поэтому прислал своих представителей".

Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

Апелляционная жалоба А.Навального на это решение, как ожидается, будет подана в течении пяти суток.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ЕСПЧ


Похожие новости


Суд продлил испытательный срок Навальному до 30 декабря 2020 года Навальный считает, что получил право продолжить борьбу за президентский пост Навальный собрался баллотироваться в президенты в 2018 году Оппозиционер Навальный получил 3,5 года условно по делу "Ив Роше" Жириновский обратится в прокуратуру по поводу пожертвований на кампанию Навального

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]