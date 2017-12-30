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Регион 30.12.2017 15:51

Самолет Москва-Баку совершил вынужденную посадку в Волгограде

Самолет "Аэрофлота", летевший рейсом из Москвы в Баку, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиакомпании.

"Во время полета у пассажира рейса №1854 случился гипертонический криз, и капитаном судна было принято решение совершить посадку в Волгограде. В 12:48 самолет приземлился в аэропорту, пассажир доставлен бригадой "скорой помощи" в городскую больницу", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя "Аэрофлота", около 14:00 мск самолет вылетел из Волгограда в Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]