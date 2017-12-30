Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 1 Янв 2 Янв

Происшествия 30.12.2017 16:18

В Баку экстрадирован международный киберпреступник, похитивший 3 млн манатов из азербайджанских банков

Обвиняемый в хищении свыше 3 млн манатов из азербайджанских банков Сергей Петровичи, экстрадирован в Азербайджан, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

«Иностранный гражданин С.Петровичи 30 декабря 2017 года после судебных процессов по международному розыску был экстрадирован в Азербайджан в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ по факту хищения свыше 3 млн манатов группой киберпреступников, действующей за пределами страны»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, преступники незаконно проникали в компьютерные сети азербайджанских банков, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали и другие противоправные действия.

По факту возбуждено дело по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

«СГБ Азербайджана оказывает правовую помощь правоохранительным органам стран-партнеров, где данной группировкой также были совершены подобные киберпреступления»,- отмечается в сообщении ведомства.

аз

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИБЕРПРЕСТУПНИК, ЭКСТРАДИЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]