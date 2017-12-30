В Баку экстрадирован международный киберпреступник, похитивший 3 млн манатов из азербайджанских банков

Обвиняемый в хищении свыше 3 млн манатов из азербайджанских банков Сергей Петровичи, экстрадирован в Азербайджан, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).
«Иностранный гражданин С.Петровичи 30 декабря 2017 года после судебных процессов по международному розыску был экстрадирован в Азербайджан в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ по факту хищения свыше 3 млн манатов группой киберпреступников, действующей за пределами страны»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, преступники незаконно проникали в компьютерные сети азербайджанских банков, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали и другие противоправные действия.
По факту возбуждено дело по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
«СГБ Азербайджана оказывает правовую помощь правоохранительным органам стран-партнеров, где данной группировкой также были совершены подобные киберпреступления»,- отмечается в сообщении ведомства.
аз
Ф.Исазаде
Самолет А-320 с пассажирами на борту вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона, пострадавших нет
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 140 раз - Минобороны Азербайджана
Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель
Azer-Turk Bank не испытывает проблем с ликвидностью - заявление
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Лавров: на Западе становится все больше безнадежно недоговороспособных партнеров
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей
Львенок выбрался из клетки в грузовом отсеке самолета Грозный - Петербург
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»