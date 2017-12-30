В Баку экстрадирован международный киберпреступник, похитивший 3 млн манатов из азербайджанских банков

Обвиняемый в хищении свыше 3 млн манатов из азербайджанских банков Сергей Петровичи, экстрадирован в Азербайджан, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

«Иностранный гражданин С.Петровичи 30 декабря 2017 года после судебных процессов по международному розыску был экстрадирован в Азербайджан в рамках уголовного дела, возбужденного СГБ по факту хищения свыше 3 млн манатов группой киберпреступников, действующей за пределами страны»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, преступники незаконно проникали в компьютерные сети азербайджанских банков, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали и другие противоправные действия.

По факту возбуждено дело по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

«СГБ Азербайджана оказывает правовую помощь правоохранительным органам стран-партнеров, где данной группировкой также были совершены подобные киберпреступления»,- отмечается в сообщении ведомства.

аз

Ф.Исазаде