Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 2 Янв 3 Янв

СНГ 30.12.2017 19:30

Порошенко анонсировал проведение встречи по очередному обмену заложниками

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в Трехсторонней контактной группе организовать переговоры относительно очередного раунда обмена украинских заложников.

"Еще одно, что требует наших общих усилий, это вытянуть тех ребят, которые остались там. Я уже поручил своим советникам, своим представителям в Трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу (. . .) И хочу сказать, что уже 10 числа у нас уже произойдет первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались, потому что я чувствую, как тяжело им сейчас", - сказал П.Порошенко в субботу в ходе посещения в госпитале украинских военных, освобожденных в ходе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Президент заявил, что поедет на вышеупомянутую встречу. "Если у вас там были друзья, напишите им письма, отдайте доктору, и я попробую 10-го, когда поеду, им передать", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ДНР/ДНР были освобождены 74 украинца (один, по утверждению Донецка, возвращаться отказался). Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина начала очередные переговоры по освобождению остающихся в заложниках на территории ОРДЛО украинцев. По ее словам, Луганск и Донецк уже подтвердили местонахождение более 20 задержанных украинцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДОНБАСС, ЗАЛОЖНИКИ


Похожие новости


Порошенко подписал указы в рамках второго этапа судебной реформы Порошенко поручил возобновить переговоры с Москвой о возвращении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ Саакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко Саакашвили вызвал президента Украины на публичные переговоры Украина постепенно реализует проекты по преобразованию зоны отчуждения ЧАЭС в перспективную территорию - Порошенко Порошенко: пятая часть госбюджета-2018 будет использована на вооружение, что на 34% больше, чем в текущем году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]