Порошенко анонсировал проведение встречи по очередному обмену заложниками

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил представителям Киева в Трехсторонней контактной группе организовать переговоры относительно очередного раунда обмена украинских заложников.

"Еще одно, что требует наших общих усилий, это вытянуть тех ребят, которые остались там. Я уже поручил своим советникам, своим представителям в Трехсторонней контактной группе, чтобы мы немедленно организовали встречу (. . .) И хочу сказать, что уже 10 числа у нас уже произойдет первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались, потому что я чувствую, как тяжело им сейчас", - сказал П.Порошенко в субботу в ходе посещения в госпитале украинских военных, освобожденных в ходе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Президент заявил, что поедет на вышеупомянутую встречу. "Если у вас там были друзья, напишите им письма, отдайте доктору, и я попробую 10-го, когда поеду, им передать", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ДНР/ДНР были освобождены 74 украинца (один, по утверждению Донецка, возвращаться отказался). Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что Украина начала очередные переговоры по освобождению остающихся в заложниках на территории ОРДЛО украинцев. По ее словам, Луганск и Донецк уже подтвердили местонахождение более 20 задержанных украинцев.