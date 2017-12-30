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СНГ 30.12.2017 20:17

Львенок выбрался из клетки в грузовом отсеке самолета Грозный - Петербург

Петербургские спасатели приняли участие в операции по поимке трехмесячного львенка на борту самолета, прилетевшего из Грозного, сообщает пресс-служба МЧС северной столицы.

"Около 11.00 мск субботы поступило тревожное сообщение из аэропорта Пулково. Выяснилось, что на борту самолета, совершавшего рейс из Грозного в Петербург в грузовом отсеке перевозили трехмесячного львенка. Во время полета животному удалось выбраться из клетки", - говорится в сообщении.

По приземлении выяснилось, что львенок свободно передвигался по грузовому отсеку, при этом никого к себе не подпускал и проявлял признаки агрессии.

К месту инцидента были вызваны спасатели, специалисты Городской ветеринарной службы, главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта.

"В 15.00 мск совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку. Сейчас животное чувствует себя нормально и будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления и получения всех документов гражданами, перевозившими его", - отмечает пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ЛЬВЕНОК, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]