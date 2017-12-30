Львенок выбрался из клетки в грузовом отсеке самолета Грозный - Петербург

Петербургские спасатели приняли участие в операции по поимке трехмесячного львенка на борту самолета, прилетевшего из Грозного, сообщает пресс-служба МЧС северной столицы.

"Около 11.00 мск субботы поступило тревожное сообщение из аэропорта Пулково. Выяснилось, что на борту самолета, совершавшего рейс из Грозного в Петербург в грузовом отсеке перевозили трехмесячного львенка. Во время полета животному удалось выбраться из клетки", - говорится в сообщении.

По приземлении выяснилось, что львенок свободно передвигался по грузовому отсеку, при этом никого к себе не подпускал и проявлял признаки агрессии.

К месту инцидента были вызваны спасатели, специалисты Городской ветеринарной службы, главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта.

"В 15.00 мск совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку. Сейчас животное чувствует себя нормально и будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления и получения всех документов гражданами, перевозившими его", - отмечает пресс-служба.