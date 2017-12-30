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Дальнее зарубежье 30.12.2017 21:01

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Бывший президент Египта Мухаммеда Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщают в субботу западные СМИ.

По их данным, такие же сроки получили 19 его сторонников, среди которых бывший спикер парламента Египта и три журналиста.

Наряду с этим суд обязал М.Мурси выплатить $112 тыс. двум судьям.

Ранее суд оставил в силе приговор в отношении М.Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СУД, МУРСИ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]