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СНГ 30.12.2017 19:01

Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге, он передан в СКР, сообщает ФСБ

Организатор и исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете Петербурга задержан в субботу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий".

Других подробностей в сообщении ФСБ не приводится.

Вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тем временем, в четверг президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт", сказал он на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая террористический акт.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ, ОРГАНИЗАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]