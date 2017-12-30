Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 2 Янв 3 Янв

СНГ 30.12.2017 21:39

Лавров: на Западе становится все больше безнадежно недоговороспособных партнеров

На Западе у России становится все больше партнеров, с которыми сложно договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что все, с кем мы общаемся - это партнеры. Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше",- сказал он в эфире программы "Международная пилорама" в субботу на телеканале НТВ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, ПАРТНЕРЫ


Похожие новости


Лавров: у нас не было завышенных ожиданий в отношении Трампа, потому и разочарования не испытываем Глава МИД РФ заявил о необходимости диалога между Саудовской Аравией и Ираном Все усилия РФ по сирийскому урегулированию направлены на поддержку "женевского процесса" - Лавров Лавров сетует на политическое давление, которому подвергается ЮНЕСКО по вопросу о восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо Лавров обвиняет США в создании искусственных препятствий для ВТС между Россией и Афганистаном РФ заинтересована в недопущении раскола по конфессиональному признаку на Ближнем Востоке - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]