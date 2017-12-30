Лавров: на Западе становится все больше безнадежно недоговороспособных партнеров

На Западе у России становится все больше партнеров, с которыми сложно договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что все, с кем мы общаемся - это партнеры. Есть партнеры договороспособные, есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше",- сказал он в эфире программы "Международная пилорама" в субботу на телеканале НТВ.
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