Вооруженный мужчина планировал ограбить почту в Харькове, а затем захватил заложников - советник главы МВД Украины

Вооруженный мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью вооруженного ограбления, но после прибытия полиции решил взять в заложники находящихся там сотрудников и посетителей, сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.
"Сегодня в Харькове в одно из отделений "Укрпочты" с целью вооруженного ограбления зашел мужчина с предметом похожим на пистолет. В это время там находилось девять человек. Там были сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей. Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", - написал нардеп на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.
По его словам, в настоящий момент отделение "Укрпочты" оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской областной полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.
"С грабителем, ставшим после захвата заложников террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться", - написал нардеп.
По данным полиции, в субботу днем в Харькове вооруженный человек захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" и взял в заложники 11 человек, в том числе двух детей.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, требований захватчик пока не выдвигает.
Сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.
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