Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая и Киргизии

На территории Китая в воскресенье в 01:06 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой в 4,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10.1 располагался в 328 км на юг от Алматы, говорится в сообщении.

Координаты эпицентра - 40.29 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

Кроме того, в 05:24 по времени Астаны было зафиксировано землетрясение на территории Киргизии магнитудой 4,8.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10.5 располагался в 522 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра - 39.55 градуса северной широты, 72.99 градуса восточной долготы. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.