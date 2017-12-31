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СНГ 31.12.2017 15:20

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая и Киргизии

На территории Китая в воскресенье в 01:06 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой в 4,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10.1 располагался в 328 км на юг от Алматы, говорится в сообщении.

Координаты эпицентра - 40.29 градуса северной широты, 77.55 градуса восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

Кроме того, в 05:24 по времени Астаны было зафиксировано землетрясение на территории Киргизии магнитудой 4,8.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10.5 располагался в 522 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра - 39.55 градуса северной широты, 72.99 градуса восточной долготы. Глубина 5 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]