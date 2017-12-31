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Дальнее зарубежье 31.12.2017 11:23

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

30 человек погибли, 16 получили травмы в воскресенье утром в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении, сообщают западные СМИ.

Авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру.

СМИ отмечают, что шоссе Накуру-Элдорет, где произошла авария, отличается повышенной опасностью: так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.

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Тэги: КЕНИЯ, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]