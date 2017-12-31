Власти Ирана, где прошли массовые акции протеста, заявляют о готовности бороться с угрозами общественному порядку

Власти Ирана не допустят насилия и нарушения общественного порядка, нарушители закона должны понести наказание, заявил глава МВД страны Абдолрез Рахмани Фазли.

"Распространению насилия, страха и ужаса, несомненно, будет дан отпор. Бдительность и рассудок людей всегда приводили любой заговор к его концу", - сказал министр в воскресенье в эфире национального телевидения.

"Те, кто причиняют ущерб общественной собственности, нарушают порядок и закон должны нести ответственность за свое поведение и поплатиться (за свои действия - ИФ)", - добавил он.

Западные СМИ отмечают, что с четверга в Иране проходили антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.