Власти Ирана, где прошли массовые акции протеста, заявляют о готовности бороться с угрозами общественному порядку

Власти Ирана не допустят насилия и нарушения общественного порядка, нарушители закона должны понести наказание, заявил глава МВД страны Абдолрез Рахмани Фазли.
"Распространению насилия, страха и ужаса, несомненно, будет дан отпор. Бдительность и рассудок людей всегда приводили любой заговор к его концу", - сказал министр в воскресенье в эфире национального телевидения.
"Те, кто причиняют ущерб общественной собственности, нарушают порядок и закон должны нести ответственность за свое поведение и поплатиться (за свои действия - ИФ)", - добавил он.
Западные СМИ отмечают, что с четверга в Иране проходили антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.
2018 год будет успешным для Азербайджана – президент Алиев
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 140 раз - Минобороны Азербайджана
Самолет А-320 с пассажирами на борту вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона, пострадавших нет
Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель
Azer-Turk Bank не испытывает проблем с ликвидностью - заявление
В Баку экстрадирован международный киберпреступник, похитивший 3 млн манатов из азербайджанских банков
МВД и НАДА будут сотрудничать в сфере борьбы c незаконным оборотом допинговых средств в Азербайджане
Президент Азербайджана утвердил закон о запрете на курение в общественных местах
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»