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Регион 31.12.2017 14:17

Иранские власти подтверждают гибель двух человек в ходе акций протеста в городе Доруд

Заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабибулла Ходжастепур в воскресенье подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что накануне два человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в местном городе Доруд.

"В субботу вечером в Доруде проходила незаконная акция протеста, и на улицы вышло некоторое число людей, которые послушались призывов от враждебно настроенных групп, что в итоге привело к столкновениям", - приводит слова вице-губернатора сайт ливанского издания "Дейли стар".

"К сожалению, в этих столкновениях были убиты двое жителей Доруда", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что представители сил безопасности не стреляли по толпе.

В свою очередь в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что гибель этих людей была вызвана стрельбой, которую открыла группа неизвестных, вооруженная охотничьим и боевым оружием. По версии КСИР, эти люди пришли на акцию протеста, а затем принялись беспорядочно стрелять по протестующим и по резиденции местных властей, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения.

Западные СМИ отмечают, что в четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

Кроме этого, появлялись сообщения, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки

Однако СМИ передают, что часто трудно проверить поступающую с мест событий информацию из-за недостаточного освещения протестов со стороны иранских масс-медиа и ограничений на перемещения, введенные властями.

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]