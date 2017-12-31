Иранские власти подтверждают гибель двух человек в ходе акций протеста в городе Доруд

Заместитель губернатора иранской провинции Лурестан Хабибулла Ходжастепур в воскресенье подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что накануне два человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в местном городе Доруд.
"В субботу вечером в Доруде проходила незаконная акция протеста, и на улицы вышло некоторое число людей, которые послушались призывов от враждебно настроенных групп, что в итоге привело к столкновениям", - приводит слова вице-губернатора сайт ливанского издания "Дейли стар".
"К сожалению, в этих столкновениях были убиты двое жителей Доруда", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что представители сил безопасности не стреляли по толпе.
В свою очередь в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что гибель этих людей была вызвана стрельбой, которую открыла группа неизвестных, вооруженная охотничьим и боевым оружием. По версии КСИР, эти люди пришли на акцию протеста, а затем принялись беспорядочно стрелять по протестующим и по резиденции местных властей, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения.
Западные СМИ отмечают, что в четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.
Кроме этого, появлялись сообщения, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки
Однако СМИ передают, что часто трудно проверить поступающую с мест событий информацию из-за недостаточного освещения протестов со стороны иранских масс-медиа и ограничений на перемещения, введенные властями.
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