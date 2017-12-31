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Дальнее зарубежье 31.12.2017 17:30

Легкий самолет упал в реку недалеко от Сиднея, шесть человек погибли

Шесть человек - все, кто находился на борту одномоторного легкого самолета типа DHC-2 Beaver - погибли в воскресенье после того, как он рухнул в реку Хоксбери к северу от Сиднея, сообщает газета "Сидней морнинг геральд".

Среди погибших - пять пассажиров и пилот. По неподтвержденным данным, четверо погибших являлись подданными Великобритании.

После падения самолет быстро затонул, и пока его не удалось поднять со дна реки. Однако сотрудники экстренных служб смогли извлечь из воды тела троих погибших.

Причина крушения пока неизвестна.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]