Легкий самолет упал в реку недалеко от Сиднея, шесть человек погибли

Шесть человек - все, кто находился на борту одномоторного легкого самолета типа DHC-2 Beaver - погибли в воскресенье после того, как он рухнул в реку Хоксбери к северу от Сиднея, сообщает газета "Сидней морнинг геральд".
Среди погибших - пять пассажиров и пилот. По неподтвержденным данным, четверо погибших являлись подданными Великобритании.
После падения самолет быстро затонул, и пока его не удалось поднять со дна реки. Однако сотрудники экстренных служб смогли извлечь из воды тела троих погибших.
Причина крушения пока неизвестна.
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