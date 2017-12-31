Ходатайство об аресте задержанного за взрыв в Петербурге рассмотрят в воскресенье вечером в закрытом режиме - источник

Судебное заседание по аресту Дмитрия Лукьяненко, задержанного по делу о взрыве в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, пройдет в закрытом режиме в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Вход в здание суда для СМИ будет закрыт", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, в каком суде и во сколько пройдет заседание, отметив лишь, что рассмотрение ходатайства об аресте будет вечером в воскресенье.

Накануне ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. В свою очередь источник заявил "Интерфаксу", что задержанным является 35-летний местный житель Дмитрий Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) - "Новая эра", а также употребляет наркотики.

Вечером в среду в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В четверг президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. "Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт", сказал он на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии. После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Петербурге, включая террористический акт.