В Стамбуле арестованы 20 человек, которые готовили новогодний теракт по заданию ИГ - СМИ

Сотрудники антитеррористического отдела турецкой полиции арестовали в Стамбуле 20 человек, которых подозревают в связях с группировкой "Исламское государство", сообщает в воскресенье сайт турецкого издания "Сабах".
Среди взятых под стражу - 15 иностранцев. По данным следствия, арестованные, получали инструкции от руководства ИГ в Сирии и Ираке и готовили атаку во время новогодних празднований в Стамбуле.
По данным "Сабах", всего за эту неделю в Турции по подозрениям в связях с ИГ арестовали 272 человек.
Издание отмечает, что накануне Нового года службы безопасности Турции активизировали усилия по предотвращению возможных террористических атак. Кроме этого, власти отменили массовые мероприятия в Анкаре и Стамбуле.
"Сабах" напоминает, что всего в результате атак боевиков ИГ в Турции погибли свыше 300 человек.
В прошлую новогоднюю ночь 33-летний Абдулкадир Машарипов, узбек по национальности, совершил нападение на стамбульский клуб "Рейна". В результате стрельбы погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.
А.Машарипов впоследствии был арестован. Следователи установили, что он проходил тренировки в Афганистане. Турецкое телевидение также сообщало, что А.Машарипов был хорошо подготовленным киллером, который ранее воевал в Сирии на стороне исламистов. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения.
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