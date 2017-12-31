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Регион 31.12.2017 18:35

В иранском парламенте обвинили США в неискренности после призывов американских властей уважать права протестующих в Иране

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Хоссейн Накави Хоссейни в связи с акциями протеста в стране заявил, что США на самом деле не заботят права протестующих.

"Американцы ввели обширные санкции, чтобы подвергнуть народ Ирана экономическому давлению", - приводят слова Х.Н.Хоссейни агентство "Тасним".

"Как может администрация США теперь заявлять, что она защищает требования иранского народа?" - продолжил он.

Он также выразил уверенность, что иранцы не позволят США и Саудовской Аравии воспользоваться в своих интересах протестами против высоких цен в Иране.

В четверг в Иране начались антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

Накануне президент США Дональд Трамп обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение.

"Поступают сообщения о мирных акциях протеста, проводимых гражданами Ирана, которые устали от коррупции и расхищения национальных богатств ради финансирования терроризма за границей. Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение. Мировое сообщество наблюдает за этим процессом", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистской". "Иранский народ не видит никакой ценности в оппортунистических высказываниях американских официальных лиц и господина Трампа", - говорится в опубликованном накануне заявлении официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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