После разгрома ИГ в Ираке тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести

Местонахождение тысяч жителей Ирака, в основном мужчин и юношей, остается неизвестным после разгрома в Ираке террористической группировки "Исламское государство", сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местные власти.

В частности, администрация Мосула (провинция Найнава) не может установить контакт с 3 тыс. человек. Еще более 2,9 тыс. остаются пропавшими без вести в иракской провинции Анбар - год спустя после побед над ИГ в городах Эль-Фаллуджа и Эр-Рамади.

АП отмечает, что, по-видимому, часть из пропавших без вести погибла от рук террористов, а часть задержана службами безопасности по подозрению в угрозе национальной безопасности.