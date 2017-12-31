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Дальнее зарубежье 31.12.2017 19:42

После разгрома ИГ в Ираке тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести

Местонахождение тысяч жителей Ирака, в основном мужчин и юношей, остается неизвестным после разгрома в Ираке террористической группировки "Исламское государство", сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местные власти.

В частности, администрация Мосула (провинция Найнава) не может установить контакт с 3 тыс. человек. Еще более 2,9 тыс. остаются пропавшими без вести в иракской провинции Анбар - год спустя после побед над ИГ в городах Эль-Фаллуджа и Эр-Рамади.

АП отмечает, что, по-видимому, часть из пропавших без вести погибла от рук террористов, а часть задержана службами безопасности по подозрению в угрозе национальной безопасности.

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Тэги: ИРАК, ПРОПАВШИЕ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]