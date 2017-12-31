Экс-президенту Зимбабве выделят личный самолет и прислугу

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил список бонусов и привилегий, которыми может воспользоваться бывший президент страны, сообщают западные СМИ.
Согласно распоряжению, получить бонусы сможет "бывший президент Зимбабве, который в любое время с 31 декабря 1987 года, провел на посту президента Зимбабве хотя бы один полный срок".
Согласно введенным правилам, бывшему президенту Зимбабве Роберту Мугабе, вступившему в должность 31 декабря 1987 года, в качестве "бонуса" выделят резиденцию, автопарк и самолет для частных перелетов.
Бывшему президенту выделяются личные сотрудники: не менее шести охранников, два водителя, два секретаря и два личных помощника. Всего у Р.Мугабе будет больше 20 работников.
Р.Мугабе может получить официальную резиденцию в любом месте Хараре, столицы Зимбабве, а также частный дом в любой точке Зимбабве. Территория, выделенная для строительства частного дома, не должна превышать 5 тыс. квадратных метров. Сам дом должен быть "разумных размеров": пять спален для хозяев, три спальни в гостевом крыле, кабинет, бассейн, две комнаты для охраны и два гаража.
В резиденциях экс-президента могут работать три домработницы, два садовника, два повара, два официанта и две прачки.
На частном самолете Р.Мугабе сможет совершать до четырех перелетов в год, для передвижения ему выделят Mercedes Benz S500 или автомобиль аналогичного класса.
Р.Мугабе, бывший руководителем Зимбабве 37 лет, подал в отставку в конце ноября после того, как контроль над Зимбабве взяли военные. Ему на смену пришел Э.Мнангагва, занимавший при Р.Мугабе пост вице-президента.
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