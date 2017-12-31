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Дальнее зарубежье 31.12.2017 21:51

Трамп утверждает, что протесты в Иране начались из-за нежелания населения содействовать иранским властям в поддержке "терроризма"

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что акции протеста в Иране вызваны осознанием иранских граждан того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном "терроризма".

"Большие протесты в Иране. Люди наконец-то поняли, как их деньги и их достаток крадут и растрачивают на терроризм. Похоже, что больше они (недовольные - ИФ) этого терпеть не будут", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"США очень внимательно следят за нарушениями прав человека!" - добавил президент.

Накануне президент США Дональд Трамп обращался к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистской".

В четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]