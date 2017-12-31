Иранский парламент соберется в понедельник на экстренное заседание в связи с акциями протестами в стране

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Камаль Дехкан Фирузабади в воскресенье заявил, что меджлис проведет экстренное заседание в понедельник из-за "инцидентов" в ряде иранских городов.
"В связи с последними инцидентами в некоторых иранских городах, днем пройдет заседание, в присутствии официальных лиц, имеющих отношение к делу", - приводит его слова иранское новостное агентство ИРНА.
"Официальные лица обсудят методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты", - добавил он.
В четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.
Власти ранее подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что накануне два человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд в провинции Лурестан.
Кроме этого, появлялись сообщения, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки.
Однако СМИ передают, что часто трудно проверить поступающую с мест событий информацию из-за недостаточного освещения протестов со стороны иранских масс-медиа и ограничений на перемещения, введенных властями.
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