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Регион 31.12.2017 22:56

Иранский парламент соберется в понедельник на экстренное заседание в связи с акциями протестами в стране

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Камаль Дехкан Фирузабади в воскресенье заявил, что меджлис проведет экстренное заседание в понедельник из-за "инцидентов" в ряде иранских городов.

"В связи с последними инцидентами в некоторых иранских городах, днем пройдет заседание, в присутствии официальных лиц, имеющих отношение к делу", - приводит его слова иранское новостное агентство ИРНА.

"Официальные лица обсудят методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты", - добавил он.

В четверг в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

Власти ранее подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что накануне два человека погибли в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд в провинции Лурестан.

Кроме этого, появлялись сообщения, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки.

Однако СМИ передают, что часто трудно проверить поступающую с мест событий информацию из-за недостаточного освещения протестов со стороны иранских масс-медиа и ограничений на перемещения, введенных властями.

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, ПАРЛАМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]