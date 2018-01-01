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Внутренняя политика 01.01.2018 00:10

2018 год будет успешным для Азербайджана – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что 2018 год будет успешным для страны.

«Завершается 2017 год. Все поставленные в начале года задачи были выполнены, стабильность в Азербайджане была обеспечена. Процессы, войны и конфликты, протекающие в мире, свидетельствуют, что без стабильности невозможно говорить о развитии. Азербайджанский народ в 2017 год жил в условиях стабильности. Одним словом, 2017 год был успешным для нашей страны. Я уверен, что и следующий год будет успешным», - сказал И.Алиев в телеобращении к народу в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом.

Президент подчеркнул, что одним из основных направлений внешней политики Азербайджана является урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «В этом направлении результатов нет, но я считаю, что мы укрепили наши позиции (в переговорном процессе - ИФ). «Во-первых, международная общественность не признала «референдум», проведенный сепаратистским режимом. Это еще раз показывает, что мировое сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Это естественно, так как Нагорный Карабах – это наша историческая земля», - отметил он.

Глава государства добавил, что вторым важным моментом является возвращение Армении за стол переговоров без каких-либо условий, хотя армянская сторона и выдвигала условия. «После армянских боестолкновений (2016 года - ИФ) Азербайджан не принял ни одно из выдвигаемых условий. В результате переговоры возобновились без всяких предусловий. Я надеюсь, что путем переговоров мы решим этот вопрос. Армения до сих пор не пришла в себя после апрельских боестолкновений. Я считаю, что это поражение должно стать для них хорошим уроком и еще раз показать всему миру, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией своих земель», - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что придет день, когда азербайджанский флаг будет развеваться над всеми оккупированными в настоящее время землями, в том числе и в Шуше.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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