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Макроэкономика 01.01.2018 00:23

Азербайджан за счет активных реформ преодолел сложности, возникшие из-за падения цен на нефть – Алиев

Проведенные в Азербайджане реформы позволили стране преодолеть сложности, связанные с падением цен на нефть на мировых рынках, заявил президент Ильхам Алиев.

«2017 год запомнится годом глубоких, коренных и результативных экономических реформ. Несмотря на то, что цены на нефть все еще остаются на низком уровне и в Азербайджане сокращается добыча нефти, нам за счет проведенных реформ удалось с честью выйти из сложной ситуации», - сказал И.Алиев в телеобращении к народу в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым годом.

По его словам, успешность реформ в Азербайджане признают и влиятельные международные организации. «Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, наша страна по уровню конкурентоспособности занимает 35-ое место в мире. Это показывает, что серьезные реформы дали хорошие результаты», - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что в 2017 году рост ненефтяного ВВП Азербайджана превысил 2%, рост ненефтяной промышленности превысил 3%, рост АПК составил более 4%. «Уверен, что в 2018 году показатели будут еще лучше. Несмотря на снижение цен на нефть, нам в 2017 году удалось существенно улучшить валютные резервы - на $4,5 млрд.», - добавил он.

Президент отметил, что в 2017 году удалось продлить контракт на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года, который обеспечит поступления миллиардов долларов. «Кроме этого, в решающую стадию входит проект Южный газовый коридор, в 2018 год состоится открытие газопровода TANAP и Азербайджан станет очень важным партнером Европы в обеспечении ее энергетической безопасности», - подчеркнул он.

И.Алиев отметил, что в 2017 году состоялось открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечит Азербайджана экономическими и политическими дивидендами в течение ближайших десятилетий. «Азербайджан превращается в важную транзитную страну. Если добавить к этому и транспортный коридор Север-Юг, то Азербайджан превращается в стратегический транспортный центр», - подчеркнул президент.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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