Казахстан приступил к председательству в Совете Безопасности ООН

Впервые в своей истории с 1 по 31 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций.

Казахстан обозначил семь приоритетов на посту члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы - достижение мира, свободного от ядерного оружия; устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов; продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества; противодействие терроризму; вопросы мира и безопасности в Африке; обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием; адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН, выступает с заявлениями от имени Совета по согласованию с членами СБ, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

По информации МИД Казахстана, 2 января ожидается рассмотрение и принятие постоянными представителями стран-членов СБ ООН программы председательства на январь. Также запланированы брифинги о программе работы Совета для государств-членов ООН, не входящих в СБ, прессы и НПО. По инициативе Казахстана впервые в Совбезе состоится официальная церемония установки флагов Кот-д”Ивуара, Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши и Экваториальной Гвинеи в честь их избрания в качестве новых непостоянных членов Совета на последующие два года.

На 18 января намечены тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия".

19 января состоятся министерские дебаты СБ ООН на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Ожидается участие министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, а также глав внешнеполитических ведомств стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины.

Также на традиционной основе в январе под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения СБ ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. Намечено принятие ряда резолюций и заявлений председателя.