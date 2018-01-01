В РФ вступает в силу закон о телемедицине

В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине, который позволяет проводить удаленную медицинскую диагностику.
Закон вводит возможность после очного приема пациента лечащим врачом вести консультирование и наблюдать за здоровьем пациента дистанционно. В документе отмечается, что пользоваться телемедициной необходимо с соблюдением требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны.
Закон о телемедицине предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определение ее оператора, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.
Также документ разрешает оформление рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, на специальных бланках на бумажном носителе и формирование с согласия пациента или его законного представителя такого рецепта в форме электронного документа (электронный рецепт должен быть подписан с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача или фельдшера, акушерки, на которых возложены функции лечащего врача, и соответствующей медицинской организации). Как говорится в пояснительной записке к закону, выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ в электронной форме, "позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов".
Хотя в целом закон вступает в силу 1 января 2018 года, норма об электронных рецептах начнет действовать с 1 января 2019 года.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 135 раз - Минобороны Азербайджана
2018 год будет успешным для Азербайджана – президент Алиев
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 140 раз - Минобороны Азербайджана
ВТБ с 1 января присоединяет к себе ВТБ 24
Азербайджан за счет активных реформ преодолел сложности, возникшие из-за падения цен на нефть – Алиев
Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме, Brent торгуется у $66,4 за баррель
Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса
В Баку экстрадирован международный киберпреступник, похитивший 3 млн манатов из азербайджанских банков
МВД и НАДА будут сотрудничать в сфере борьбы c незаконным оборотом допинговых средств в Азербайджане
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»