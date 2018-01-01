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Регион 01.01.2018 11:55

В РФ вступает в силу закон о телемедицине

В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине, который позволяет проводить удаленную медицинскую диагностику.

Закон вводит возможность после очного приема пациента лечащим врачом вести консультирование и наблюдать за здоровьем пациента дистанционно. В документе отмечается, что пользоваться телемедициной необходимо с соблюдением требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны.

Закон о телемедицине предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определение ее оператора, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.

Также документ разрешает оформление рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, на специальных бланках на бумажном носителе и формирование с согласия пациента или его законного представителя такого рецепта в форме электронного документа (электронный рецепт должен быть подписан с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача или фельдшера, акушерки, на которых возложены функции лечащего врача, и соответствующей медицинской организации). Как говорится в пояснительной записке к закону, выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ в электронной форме, "позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов".

Хотя в целом закон вступает в силу 1 января 2018 года, норма об электронных рецептах начнет действовать с 1 января 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]