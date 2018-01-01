Пенсионный возраст женщин в Казахстане повышен до 58,5 лет

Пенсионный возраст женщин в Казахстане с 1 января этого года повышен с 58 до 58,5 лет.
Соответствующий закон о поэтапном повышении пенсионного возраста женщин был принят еще в 2013 году.
В соответствии с законом, отныне ежегодно пенсионный возраст женщин будет увеличиваться на полгода. То есть, с 1 января 2019 года на пенсии смогут выйти женщины, достигшие 59-летнего возраста, с 1 января 2020-го - 59,5 лет, с 1 января 2021-го - 60 лет и т. д. Таким образом, с 1 января 2027 года пенсионный возраст женщин достигнет 63 лет и сравняется с пенсионным возрастом мужчин.
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