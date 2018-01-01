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Регион 01.01.2018 10:45

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание

В понедельник Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов в стране, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"В связи с недавними событиями в некоторых иранских городах, в понедельник во второй половине дня состоится заседание с участием соответствующих должностных лиц", - приводит ИРНА слова заместителя председателя комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Камала Дехгана Фирузабади.

"Должностные лица должны обсудить пути предотвращения подобных инцидентов", - отметил К.Фирузабади.

За последние три дня в ряде иранских городов прошли митинги. Поводом стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица в стране.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]