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Дальнее зарубежье 01.01.2018 12:28

В Сеуле приветствуют готовность Пхеньяна участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане

Власти Южной Кореи приветствовали в понедельник заявления КНДР о готовности направить своих спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду.

"Мы приветствуем тот факт, что Ким Чен Ын выразил готовность направить делегацию спортсменов и предложил переговоры", - цитирует агентство "Ренхап" заявление канцелярии президента Южной Кореи.

"Успешный старт Игр будет содействовать стабильности не только на Корейском полуострове, но и в целом в Восточной Азии и в остальных частях света", - отмечается в документе.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к согражданам заявил, что готов начать переговоры по вопросу об отправке северокорейских спортсменов в Пхенчхан.

"Я искренне надеюсь, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно. Мы готовы принимать для этого меры, в том числе - отправить туда наших спортсменов", - сказал он.

"Власти Севера и Юга должны встретиться и обсудить эту тему в недалеком будущем", - добавил Ким Чен Ын.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]