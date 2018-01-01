Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018 год.

Речь идет, в частности, о Высшем Евразийском экономическом совете, который собирается на уровне президентов, о Евразийском межправительственном совете, собирающемся на уровне премьеров, а также Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоящем из заместителей председателей правительств.

Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита.

В прошлом году во всех трех структурах председательствовала Киргизия и ее представители.