Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018 год.
Речь идет, в частности, о Высшем Евразийском экономическом совете, который собирается на уровне президентов, о Евразийском межправительственном совете, собирающемся на уровне премьеров, а также Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоящем из заместителей председателей правительств.
Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита.
В прошлом году во всех трех структурах председательствовала Киргизия и ее представители.
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