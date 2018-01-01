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Дальнее зарубежье 01.01.2018 13:35

Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза

Россия приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2018 год.

Речь идет, в частности, о Высшем Евразийском экономическом совете, который собирается на уровне президентов, о Евразийском межправительственном совете, собирающемся на уровне премьеров, а также Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), состоящем из заместителей председателей правительств.

Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита.

В прошлом году во всех трех структурах председательствовала Киргизия и ее представители.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ОРГАНЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]