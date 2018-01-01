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Дальнее зарубежье 01.01.2018 12:45

В Минобороны РФ оценивают обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную

В Сирии еще один населенный пункт - Шения в провинции Хомс - присоединился к режиму прекращения боевых действий, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2320", - сообщил в понедельник сайт военного ведомства.

По данным Минобороны, обстановка в 4 зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.

Российские военные за сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения боевых действий - в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкие военные, которые также входят в состав совместной комиссии, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

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Тэги: СИРИЯ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]