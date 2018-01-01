В Минобороны РФ оценивают обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную

В Сирии еще один населенный пункт - Шения в провинции Хомс - присоединился к режиму прекращения боевых действий, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2320", - сообщил в понедельник сайт военного ведомства.

По данным Минобороны, обстановка в 4 зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.

Российские военные за сутки зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения боевых действий - в провинциях Алеппо и Латакия. Турецкие военные, которые также входят в состав совместной комиссии, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.