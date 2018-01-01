Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Выезд из России в Грузию по военно-грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение всех автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 11:30 до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.