Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 5 Янв 10°

Регион 01.01.2018 13:20

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Выезд из России в Грузию по военно-грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение всех автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 11:30 до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СЕВОСЕТИЯ, ДОРОГА, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Помощь врачей понадобилась десяткам людей, попавших на жаре в пробку на границе с Грузией В результате взрыва на посту в Северной Осетии один полицейский погиб, трое ранены - МВД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]