Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0307 RUR   0.0295 GBR   2.2881 TRY   0.4499

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.84 Brent   66.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 5 Янв 10°

Регион 01.01.2018 14:05

Акции протеста в Иране привели к гибели 12 человек

Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 12 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.

По его данным, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности поздно вечером в воскресенье. Еще двое расстались с жизнью в субботу.

Кроме того, иранские официальные СМИ сообщают, что силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. При этом, по информации СМИ, эти демонстранты были вооружены.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

Агентство ИРНА приводит в понедельник слова главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, предположившего, что акции протесты отчасти спровоцированы находящимися за рубежом врагами Исламской революции.

"Немалая часть недавних демонстраций - результат работы, проведенной базирующимися за рубежом элементами, которые выступают против Исламской революции", - сказал он.

По мнению А.Боружерди, именно по этой причине беспорядки довольно быстро распространились по стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ДЕМОНСТРАНТЫ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Иранский народ разберется с участниками беспорядков - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]