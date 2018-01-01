Акции протеста в Иране привели к гибели 12 человек

Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 12 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.
По его данным, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности поздно вечером в воскресенье. Еще двое расстались с жизнью в субботу.
Кроме того, иранские официальные СМИ сообщают, что силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. При этом, по информации СМИ, эти демонстранты были вооружены.
Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.
Агентство ИРНА приводит в понедельник слова главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, предположившего, что акции протесты отчасти спровоцированы находящимися за рубежом врагами Исламской революции.
"Немалая часть недавних демонстраций - результат работы, проведенной базирующимися за рубежом элементами, которые выступают против Исламской революции", - сказал он.
По мнению А.Боружерди, именно по этой причине беспорядки довольно быстро распространились по стране.
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