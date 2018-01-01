Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.
"США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе", - сказал он во время новогоднего обращения к согражданам.
"Вся территория США - в зоне досягаемости наших ядерных сил... США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны", - приводит слова Ким Чен Ына агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП). Лидер КНДР подчеркнул, что ядерный арсенал его страны отныне - реальность, о которой следует помнить.
Агентство отмечает, что при этом Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений КНДР с Южной Кореей. Как сообщалось, он выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду, которая пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.
АП подчеркивает, что в мире традиционно уделяют пристальное внимание новогоднему обращению лидера КНДР, чтобы получить представление о его планах на год.
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