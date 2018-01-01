Украинские пограничники перешли на систему биометрического контроля

С 1 января 2018 года в украинских пунктах пропуска на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины в понедельник.
"Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки... При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации лица. При этом инспектор будет видеть, сдавал ли человек свои биометрические данные, и будет осуществлять их проверку. В случае несовпадения данных лицо будет направлено на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств", - рассказали в ведомстве.
От фиксации биометрических данных освобождаются не достигшие 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций.
Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечнем 70 стран, в том числе РФ, отнесенных к "категории риска", остальные иностранцы - по результатам анализа и оценки рисков.
Во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы проверяют паспортные документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Дальше происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, через межведомственную информационно-телекоммуникационную систему "Аркан" она поступает в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.
По данным Госпогранслужбы, с начала суток по состоянию на утро понедельника по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2,7 тыс лиц, в том числе около 500 граждан РФ.
Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил в эфире телеканала "112.Украина", что "на данный момент можно сделать вывод, что система биометрического контроля заработала и пока что работает успешно и эффективно". "Никаких конфликтных ситуаций не возникало. Все граждане, которых мы просили сдать отпечатки пальцев, пройти биометрический контроль, абсолютно спокойно на это реагировали", - рассказал он.
По словам представителя ведомства, сейчас ситуация на пунктах пропуска спокойная. "Мы наблюдаем определенное затишье после новогодних праздников. Количество людей и транспортных средств небольшое, пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме", - сказал О.Слободян.
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